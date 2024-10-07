Как COVID-19 влияет на умственные способности

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что заражение COVID-19 вызывает небольшое, но заметное ослабление памяти и исполнительных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

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В исследовании применялся уникальный подход контролируемого инфицирования — в рамках эксперимента 36 здоровых участников заразили SARS-CoV-2. Чтобы избежать распространения вируса среди не участвующих в исследовании людей, за испытуемыми тщательно наблюдали. Оценка когнитивных функций добровольцев проводилась с помощью платформы Cognitron до инфицирования, во время болезни и в течение года после выздоровления.

Выяснилось, что у инфицированных SARS-CoV-2 проявлялись малозаметные различия в работе памяти и исполнительных функций по сравнению с людьми из контрольной группы. Кроме того, тесты показали, что отклонения были зафиксированы были зафиксированы при выполнении задач, связанных с управлением вниманием и решением проблем.

Ученые отметили, что, хотя различия между группами были статистически значимыми, они оставались минимальными, и ни один из участников не сообщил о наличии долговременных когнитивных нарушений после окончания исследования.

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