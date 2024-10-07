Употребление воды вызывает выброс «гормона счастья»

Употребление воды при сильной жажде вызывает гедонистическую реакцию, связанную с выбросом нейромедиатора дофамина. Об этом изданию Live Science рассказала Юки Ока, профессор биологии в Калифорнийском технологическом институте.

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Ученая рассказала, что особенно вкусной вода кажется, когда организм переживает значительную потерю жидкости — в жару или после физических нагрузок. После употребления воды на ее усвоение и попадание в циркулирующую кровь требуется около 30 минут. Однако нейромедиатор дофамин, который называют гормоном счастья, начинает выделяться в организме уже при первом глотке.

Также известно, что введение в организм воды другими способами (например, напрямую в кишечник и внутривенно) не вызывает такого удовлетворения, как питье. Вероятнее всего, именно глотание высвобождает нейромедиатор.

По словам Ока, в рамках отдельного процесса акт глотания также посылает особым нейронам MnPO (вентролатерального преоптического ядра мозга) сообщение о том, что организм восполняет недостаток жидкости. Затем нейроны MnPO «отключают» нейроны жажды в SFO (субфорникальном органе мозга), что также потенциально приносит удовольствие.

Однако глотание — не единственный механизм, который помогает утолить жажду. После того как вода попадает в кишечник, организм ощущает изменение соотношения соли и воды в крови. Это приводит к повышению уровня гормона, называемого вазоактивным интестинальным пептидом (ВИП). Этот гормон (а не сама вода) помогает активировать нейроны, которые посылают в мозг сигнал о том, что организм удовлетворен.

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