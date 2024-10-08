Обнаружены ключевые факторы ранних изменений поведения при деменции

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Мичигана, обнаружило ключевые факторы, влияющие на изменения поведения при деменции, включая болезнь Альцгеймера. Обычно ассоциируемые с потерей памяти, изменения в поведении могут проявляться в виде агрессии, депрессии или изменения личности. Эти изменения могут значительно осложнять жизнь пациентов наряду с ухудшением когнитивных функций.

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Исследование охватило 128 участников на ранних стадиях деменции, и результаты показали связь между тау-белком, нарушением целостности сети внимательности мозга и уровнем поведенческих симптомов. Сетевой анализ показал, что чем больше нарушена сеть внимательности, тем выраженнее поведенческие изменения.

Это открытие представляет собой важный шаг в понимании взаимосвязи между невропатологией и изменениями в поведении. Исследователи призвали к дальнейшему изучению и тестированию воздействия на сеть внимательности, чтобы выяснить, можно ли замедлить изменения поведения с помощью внешней нейростимуляции.

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© Alexandru Iordan, Ph.D., University of Michigan