Названа группа крови, носители которой живут дольше остальных

Исследование, проведенное учеными, показало, что обладатели первой группы крови живут дольше, чем люди с другими группами.

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Это открытие объясняется сложными взаимодействиями генетических факторов и особенностями иммунной системы. У людей с первой группой отмечается меньшая активность воспалительных процессов, что способствует большему уровню устойчивости к различным заболеваниям.

Согласно исследованиям, первая группа крови является самой древней и широко распространенной среди человечества. Люди с этой группой обладают крепким иммунитетом и реже подвергаются инфекциям. Им также свойственен сниженный риск тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, их кровь подходит для универсального донорства. Упоминается и способность таких людей более эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, передает портал Sterlegrad.ru.

Ученые Международной референс-лаборатории NHSBT по группам крови из Университета Бристоля разработали новую систематизацию групп крови под названием MAL. В устоявшейся классификацией происходит деление на четыре группы.