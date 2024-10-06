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JAFC: разработан способ культивации свиного жира на белковых каркасах из ржи

Группа ученых из Национального университета Сингапура создали недорогой и масштабируемый метод выращивания свиной жировой ткани в лабораторных условиях. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Создали дешевый метод производства «бекона из пробирки»
© РИА Новости

Культивация животных продуктов представляет альтернативу традиционному животноводству. Развитию новой отрасли мешают значительные технологические проблемы.

Одним из ключевых препятствий для крупномасштабного внедрения таких методов остается отсутствие съедобных и функциональных каркасов. Каркасы представляют собой трехмерные материалы с микроструктурой, которая служит опорой для растущих тканей.

В новом исследовании команда выяснила, что ржаной секалин (разновидность белка-проламина, содержащегося в злаках) подходит для создания съедобных каркасов.

Ученые создали метод выщелачивания из секалина структуры с высокой пористостью и идеальной механической жесткостью для роста клеток свиного жира.

По словам специалистов, после 12 дней культивирования свиных жировых клеток выращенный бекон очень напоминал натуральное сало по внешнему виду, текстуре, вкусу и профилям жирных кислот.

Ранее исследователи объявили о прорыве в удешевлении производства культивированного мяса.

Наука