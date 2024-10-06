Творческие люди более склонны к зависимостям, выяснили ученые

Китайские ученые из Шэньсийского педагогического университета выяснили, что люди с творческими чертами личности часто бывают склонны к различным зависимостям. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Reports (PsyRep).

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Выводы специалистов основаны на результатах опросов 576 студентов в возрасте от 17 до 22 лет. Молодые люди заполнили несколько анкет, разработанных для измерения их склонности к зависимостям, желания искать новизну, творческих когнитивных стилей и симптомов депрессии.

Ученые обнаружили, что склонность к зависимому поведению была сопряжена с более высокой способностью генерировать идеи. Однако такие люди сталкивались с трудностями при необходимости выбрать наиболее полезную или подходящую задумку.

Кроме того, склонные к зависимости люди чаще искали новый опыт, который и помогал им создавать больше идей.

Исследование также показало, что депрессивные тенденции смягчают этот эффект. Люди с более высоким уровнем депрессии были менее склонны к поиску новизны, что, в свою очередь, снижало их способность генерировать творческие идеи.

В то же время для людей с более высокими депрессивными симптомами связь между склонными к зависимости чертами личности и креативностью становилась слабее. По сути, депрессия уменьшала влияние склонных к зависимости черт как на поиск новизны, так и на креативность.

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