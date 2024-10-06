Вредно ли есть фрукты с кожурой

Специалисты Института пищевой аллергии Лос-Анджелеса считают, что очищать тонкую кожуру с фруктов необязательно. Однако склонным к аллергиям людям лучше срезать ее с яблок, груш, персиков, киви и вишни. Об этом сообщило издание HealthNews.

«Острая реакция [на кожуру] с большой вероятностью может возникнуть у людей с синдромом пыльцевой пищевой аллергии», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследования. Угрозу для жизни такой синдром практически не несет, но может вызвать зуд, крапивницу, проблемы с желудком.

Для остальных людей кожура полностью безопасна, несмотря на распространенное мнение о пестицидах — ядовитых веществах, которыми обрабатывают растения, чтобы уничтожить вредителей. Напротив, часть научного сообщества считает, что в кожуре содержится больше фенольных соединений, которые обладают противовоспалительным и противомикробным эффектом, чем в мякоти.

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