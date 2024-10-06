Как алкоголь влияет на здоровье молодых людей

У 5% здоровых молодых людей, которые регулярно употребляли алкоголь, выявили «клинически значимые» аритмии сердца, пишет газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на исследование ученых из Мюнхена. Негативные воздействия также провоцировали фибрилляцию предсердий.

Клинически значимые аритмии наблюдались у более чем 5% здоровых участников, преимущественно на этапе выздоровления. С кардиологической точки зрения, наше исследование демонстрирует еще одно негативное влияние острого чрезмерного употребления алкоголя на здоровье, — подчеркнул немецкий ученый Мориц Синнер.

По данным газеты, специалисты из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выявили еще одно негативное воздействие алкоголя. Согласно их данным, если здоровый человек регулярно пьет спиртные напитки даже в небольших количествах, это может привести к фибрилляции предсердий.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, какие спиртные напитки вызывают самое тяжелое похмелье из-за высокого содержания сивушных масел. К ним относятся бурбон, виски, ром и коньяк. Красное вино попало в этот перечень, так как в нем есть танины и сульфиты. Менее тяжелое похмелье провоцируют водка или белый ром.