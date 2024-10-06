Виноград оказался полезен при стрессе

Российские учёные обнаружили пользу виноградной кожуры в борьбе со стрессом. Всё дело в одном компоненте, который входит в его состав. Это вещество ресвератрол. На психическое состояние оно влияет через печень. Дело в том, что между мозгом и печенью есть связи на уровне молекул, которые рушатся при стрессе. Из-за этого человек начинает тревожиться. Здесь на помощь может прийти виноградная кожура.

Как проводили исследование

Учёные наблюдали за лабораторными крысами, которые долго находились в стрессовой для себя обстановке.

Как это повлияло на поведение грызунов:

они стали гораздо реже выходить на открытые пространства;

у них вдвое вырос уровень фермента кортизонредуктазы, отвечающего за синтез гормонов стресса в клетках печени.

Что выяснили

После того как крысам стали вводить ресвератрол, они начали в 2,5 раза чаще выходить на открытые пространства, а активность фермента вернулась к норме для здоровых животных, написал ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд.

Как это объяснили учёные

Ресвератрол снижает активность кортизонредуктазы в печени и таким образом снижает стресс, пришли к выводу исследователи.