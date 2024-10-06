Как транспортный шум вредит сердцу

The Lancet: транспортный шум повышает риск аритмии и ухудшает здоровье сердца. В исследовании длиною в 19,5 года участвовали 161 115 человек. Учёных интересовало, вредит ли шум транспорта сердечно-сосудистой системе. А именно — гул самолётов, автомобилей и поездов. В итоге им удалось выявить 18 939 случаев фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии. Результаты работы появились в медицинском журнале The Lancet.

Случаи фибрилляции предсердий установили по данным о пациентах из медицинских реестров Швеции, Дании и Финляндии.

Также выяснилось, что даже незначительное повышение уровня шума заметно повышало риск развития аритмии: дополнительные 10 дБ в течение пяти лет давали + мерцательной аритмии на 2% к тому, что произойдёт фибрилляция предсердий.

Максимально подвержены этому недугу оказались те, кто жил рядом с тремя типами шума: и ж/д, и дорогой и месте пролёта авиалайнеров. Риск вырос на 19% в сравнении с теми, кто живёт в противоположных условиях.

«Не наблюдалось никаких явных изменений связи между шумом дорожного движения и фибрилляцией предсердий в зависимости от возраста, образования и плотности населения», — сообщили авторы исследования.

При этом опаснее всего такой уровень шума для:

женщин;

людей с высоким ИМТ;

бывших или нынешних курильщиков;

людей с низкой или средней физической активностью;

тех, у кого уже была ишемическая болезнь сердца.

А американские учёные недавно выяснили, как вредит сердцу постоянный шум на работе. Рассказали в этом материале.