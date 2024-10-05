Ученые объявили конкурс на создание фокусов для слепых людей

Недавняя статья, опубликованная в журнале Trends in Cognitive Sciences, рассматривает интересную задачу создания аудиофокусов, доступных для слепых людей. Автор статьи, Густав Кун, доцент психологии в Университете Плимута, подчеркивает дефицит фокусов, которые полагаются исключительно на звук.

© Ferra.ru

Традиционно «магия» в значительной степени основывается на визуальных элементах, и большинство трюков разработаны для обмана глаз. Однако статья подчеркивает потенциал аудиовизуальных иллюзий, которые могут манипулировать восприятием звука, чтобы вызвать чувство удивления у тех, кто не может полагаться на зрение.

Кун объясняет, что наши мозги настроены доверять визуальной информации больше, чем звуковым сигналам, что усложняет создание аудиомагии. Чтобы стимулировать креативность в этой области, исследовательская группа инициировала конкурс, призывающий «магов» разработать трюки, использующие только звук, результаты которого ожидаются в ноябре 2024 года.