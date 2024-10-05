Паразитические черви помогли затянуть раны без шрамов

Недавние исследования показывают, что протеин, полученный из кишечного паразитического круглого червя Heligmosomoides polygyrus, может произвести революцию в заживлении ран, способствуя восстановлению без образования шрамов.

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Исследование, проведенное учеными Ратгерского университета и Университета Глазго, показало, что протеин, известный как TGM, значительно ускоряет процесс заживления у лабораторных мышей, одновременно подавляя иммунные реакции, связанные с образованием шрамов.

Мыши, получившие TGM, демонстрировали значительно более быстрое заживление и меньшие рубцы по сравнению с необработанными ранами. На 12-й день обработанные раны выглядели почти идеально, даже с восстановлением волосяных фолликулов в дерме.

Это многообещающее исследование было опубликовано в журнале Life Science Alliance, и старший исследователь Уильям Гоуз отметил его потенциал как новой терапии, которая «приоритезирует регенеративное заживление над образованием шрамов».

Работа все еще находится на ранних стадиях.

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