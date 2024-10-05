Российские ученые нашли дешевый способ определения качества молока

Ученые Орловского государственного аграрного университета представили инновационный метод оценки качества сырого молока на основе клеточного анализа. Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России, этот метод не требует дорогостоящего оборудования и позволяет не только проверить санитарно-гигиенические показатели молока, но и выявить, не было ли оно разбавлено.

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Согласно данным Национального союза производителей молока, потребление молочных продуктов в России неуклонно растет, что требует строгого контроля их качества. Одним из важных показателей является содержание соматических клеток в молоке — это частицы тканей молочной железы и клетки крови, присутствие которых может указывать на физиологическое состояние животного. Отклонения от нормы в количестве этих клеток могут свидетельствовать как о болезни коровы, так и о разбавлении молока.

Новый метод ученых основывается на измерении биоэлектрических потенциалов молочной железы коровы. Исследования показали, что изменения этих потенциалов можно использовать для точного определения количества соматических клеток в молоке. Для проведения анализа можно использовать отечественные приборы для электропунктурных манипуляций, что делает метод доступным для широкого применения на фермах и молочных хозяйствах.

По словам авторов разработки, новый подход позволит значительно сократить затраты на исследования и диагностику, одновременно повысив качество молочной продукции и выявляя заболевания вымени на ранних стадиях.

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