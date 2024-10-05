Когда на теле умершего появляется трупная зелень

По процессу гниения можно определить давность смерти человека. Обычно первые признаки процесса разложения появляются уже в течение первых суток после смерти, а трупная плесень появляется на второй день, об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

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«В период от 24 до 48 часов трупная зелень появляется в подмышечных впадинах и области живота, а на вторые-третьи сутки она охватывает большую часть тела. С четвертых суток до недели кожа становится грязно-зелёного цвета, на ней отчетливо видна венозная сеть, а тело становится дряблым», — рассказал врач.

Внешние факторы, такие как высокая температура и влажность, инфекционные заболевания у умершего ускоряют процесс.

«А вот в жарком и сухом климате, где испарение влаги происходит быстрее, может развиться процесс мумификации. Если тело человека находилось во влажной среде, при отсутствии или недостатке воздуха, в том числе в текучей воде, то можно зафиксировать так называемый жировоск. Это своеобразное жировое вещество, которое покрывает трупы. В таких условиях гниение не происходит, а трупы как бы консервируются, покрываясь жировой пленкой», — отметил врач.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».