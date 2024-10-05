Через какое время после смерти мухи откладывают яйца на теле

Изучение насекомых, обнаруженных на теле или рядом с ним, может помочь в установлении давности смерти. Мухи начинают откладывать яйца на теле умершего уже спустя 4-6 часов после смерти, об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

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«В мегаполисе основными насекомыми являются мухи. Их появление на трупе можно отследить по кладкам яиц, которые обычно появляются в течение 4-6 часов. Личинки появляются примерно через 12-24 часа, потом появляются куколки», — рассказал врач.

Но, по его словам, иногда на теле успевает появится несколько поколений мух, что тоже дает судмедэксперту подсказки о том, как давно мог умереть человек.

«А вот по видовой принадлежности насекомых, которые находятся на теле, определить время смерти, к сожалению, невозможно. Однако этот признак можно использовать для установления того, произошло ли событие в том месте, где нашли труп», — заключил специалист.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».