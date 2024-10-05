COVID-19 вызывает изменения в памяти, показало исследование

Новое исследование Имперского колледжа Лондона показало, что инфекция COVID-19 может вызывать незначительные изменения в памяти и когнитивных функциях здоровых добровольцев. Эти изменения были зарегистрированы вплоть до года после инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале eClinicalMedicine, 18 молодых людей, зараженных вирусом, проходили интенсивное когнитивное тестирование в контролируемых условиях. Результаты показали небольшие, но статистически значимые различия в когнитивных показателях по сравнению со здоровой группой, хотя все участники оставались в пределах нормальных значений.

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Профессор Адам Хэмпшир, старший автор исследования, отметил, что COVID-19 может оказывать долговременное влияние на память и выполнение обычных когнитивных задач. Несмотря на отсутствие отчетов о длительных когнитивных симптомах, такие изменения подчеркивают влияние респираторных инфекций на работу мозга.

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