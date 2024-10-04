Выявлена мутация, связанная с агрессивными формами рака простаты

Международный коллектив молекулярных биологов доказал, что мутации в гене CDK12, отвечающем за подавление роста новообразований, приводят к появлению самых агрессивных и инвазивных форм рака простаты. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Мичиган (UMich).

"Когда мы вызвали мутации в гене CDK12 в простате мышей, в результате этого в этом органе быстро возникли поражения, которые в перспективе могут легко превратиться в полноценную злокачественную опухоль. Это, в частности, произошло, когда мы также внесли мутации в белок-страж TRP53, отвечающий за подавление роста новообразований", - пояснил профессор UMich Арул Чиннайян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении того, какую роль в развитии рака простаты могут играть мутации в генах CDK12 и CDK13, которые фиксируются примерно у 7% пациентов, страдающих от метастатических форм этой формы опухолей. Эти участки ДНК предположительно играют важную роль в процессе считывания длинных генов, однако их потенциальная роль в онкологических процессах не изучалась в прошлом.

Для получения подобных сведений ученые вырастили генно-модифицированных мышей, чья ДНК была изменена таким образом, что все копии их генов CDK12 в клетках простаты, но не других органов тела, были одинаковым образом повреждены. Эти мутации не приводили к видимым изменениям в работе половых органов молодых мышей, однако к 30 неделе их жизни в простате самцов начали возникать предраковые структуры, занимавшие 5-12% от объема органов.

Последующий анализ уровня активности генов в клетках этих структур показал, что многие из них превращались в полноценные опухоли в тех случаях, когда в их ДНК появлялись также мутации и в гене TRP53, отвечающем за подавление роста новообразований. Подобное действие мутаций в гене CDK12, как обнаружили биологи, было связано с тем, что повреждение этих участков вело к одновременному ускорению копирования ДНК в клетках простаты, а также к активации большого числа онкогенов.

Что интересно, одновременное подавление работы генов CDK12 и CDK13 ведет не к ускоренному развитию, а к массовой гибели опухолевых клеток, что ученые связывают с появлением критических сбоев в процессе чтения большого числа длинных участков ДНК. Этим можно пользоваться для создания новых форм терапий, нацеленных на борьбу с агрессивными формами рака простаты, а также других новообразований, подытожили исследователи.

О раке простаты

По оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,2 млн мужчин и уносят жизни примерно 360 тыс. человек. Как правило, рак простаты чаще всего выявляется у пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.