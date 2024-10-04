Ученые улучшили зрение обезьяны с помощью клеток человека

Ученые из офтальмологической больницы города Кобе в Японии пересадили обезьяне стволовые клетки, полученные из человеческого эмбриона. Это помогло улучшить зрение животного. Об этом сообщает издание NewScientist.

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Ученые объяснили, что с возрастом прозрачная гелеобразная субстанция в глазах может загустевать, что приводит к натяжению сетчатки — внутренней оболочки органа зрения. Это состояние может вызвать разрывы тканей, что, в свою очередь, приводит к нечеткости зрения или появлению «пятен» перед глазами. Врачи зачастую используют ткани из других частей глаза, чтобы заполнить отверстия в сетчатке. Однако в некоторых случаях разрывы появляются вновь.

Чтобы выявить альтернативные методы восстановления зрения, ученые вырастили стволовые клетки из человеческого эмбриона и превратили их в предшественники клеток сетчатки. Стволовые клетки известны своей способностью трансформироваться в специфические клетки для регенерации и восстановления тканей.

Команда перенесла эти клетки-предшественники в отверстие на сетчатке правого глаза снежной обезьяны (Macaca fuscata), которая ранее испытывала сложности с прохождением тестов на зрение в другом эксперименте. Диаметр отверстия составил один миллиметр.

Исследователи обучили обезьяну проходить специальный зрительный тест. Для этого ей нужно было сосредоточить взгляд на одной из сотен мелькающих точек на экране. Перед трансплантацией она могла фиксировать взгляд всего на 1,5% от всех точек. Через шесть месяцев после операции этот показатель увеличился до 11-26%.

Ученые планируют дополнительно протестировать новый метод восстановления зрения на более крупных животных. Если эксперименты окажутся успешными, этот подход, вероятно, сработает и у людей, поскольку глаза человека очень похожи на глаза приматов.