В камне возрастом 2 миллиарда лет обнаружены микробы — и они все еще живы

© Фото: Y. Suzuki et al./ Microbial Ecology, 2024

В Южной Африке обнаружен камень возрастом 2 миллиарда лет — и в нем были найдены полости с микробами, которые все еще живы и процветают. Это самые древние живые микроорганизмы, когда-либо найденные в древних породах, сообщает Токийский университет. Исследование опубликовано в Microbial Ecology.

«До сих пор самым древним геологическим слоем, в котором были обнаружены живые микроорганизмы, были океанские осадочные породы возрастом 100 млн лет, так что это очень захватывающее открытие. Изучая ДНК и геномы таких микробов, как эти, мы можем лучше понять эволюцию самой ранней жизни на Земле», — сказал Йохей Судзуки, первый автор исследования.

Микробы были найдены в изолированных полостях в камне из Бушвельдского комплекса магматических пород (Южная Африка) — огромного образования, сформировавшегося при медленном охлаждении магмы под поверхностью Земли. Комплекс покрывает территорию примерно равную по площади Ирландии и содержит одни из самых богатых залежей руды на Земле, включая около 70% мировых запасов добываемой платины.

Ученые пробурили 15 метров под землю, чтобы получить с этой глубины образец породы длиной 30 сантиметров. Микроорганизмы, живущие глубоко под поверхностью Земли, эволюционируют крайне медленно и обладают невероятно низким уровнем метаболизма, сохраняясь неизменными с глубокой древности.

«Меня очень интересует существование подземных микробов не только на Земле, но и, возможно, на других планетах. Открытие микробной жизни в земных породах возрастом 2 миллиарда лет, заставляет с волнением ожидать, что мы можем найти в образцах с Марса», — отметил Судзуки.

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