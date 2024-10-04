Мужчин с высоким уровнем тестостерона реже госпитализируют с COVID-19

Ученые из Университета Сент-Луиса выявили связь между повышенным уровнем гормона тестостерона и сниженным риском тяжелого течения COVID-19 у мужчин. Научная статья опубликована в JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные более 150 тысяч мужчин из США, у которых был диагностирован COVID-19. В результате выяснилось, что у мужчин с уровнем тестостерона в крови выше 200 нанограммов на децилитр вероятность госпитализации была на 36% меньше по сравнению с теми, у кого уровень этого гормона ниже. Более того, риск летального исхода от COVID-19 у мужчин с повышенным тестостероном также оказался на 33% ниже.

По словам ученых, эти данные ставят под сомнение ранее выдвинутую гипотезу о том, что тестостерон может усугублять течение заболевания.

Исследователи также отметили, что у мужчин, принимающих препараты для повышения уровня тестостерона, риск попадания в больницу был снижен на 16%, а вероятность ухода из жизни из-за COVID-19 — на 24%. Ученые предполагают, что защитные свойства тестостерона могут быть связаны с его воздействием на иммунную систему и способность регулировать воспалительные процессы. Тем не менее, чтобы точно определить терапевтические механизмы, нужны дополнительные исследования.