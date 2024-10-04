Ученые оценили влияние запрета на табак на смертность от рака

Ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака (МАИР) заявили, что запрет на продажу табачных изделий спасет жизни более миллиона человек по всему миру. Результаты их исследования приведены в журнале The Lancet Public Health.

В сценарии ученых продажа табака была запрещена для людей, родившихся между 1 января 2006 года и 31 декабря 2010 года. Они оценили влияние поколения без табака на смертность от рака легких в когорте людей из 185 стран.

В глобальном масштабе реализация поколения без табака может предотвратить более 1,1 миллиона смертей (40,2%) от рака легких среди людей, родившихся в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года.

Рак легких является вторым наиболее часто диагностируемым видом рака и основной причиной смерти от рака во всем мире, ежегодно унося жизни около 1,8 миллиона человек. Наиболее важным фактором риска развития этого заболевания является курение табака.

В конце сентября в Госдуму направили законопроект о запрете на продажу табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции для граждан, родившимся после 31 декабря 2009 года.