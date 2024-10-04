Растению из народной медицины нашли применение в борьбе с туберкулезом

Исследователи из Пенсильванского государственного университета и Уорчестерского политехнического института обнаружили химическое соединение в африканской полыни, которое, как оказалось, может эффективно бороться с туберкулезом (ТБ).

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Это исследование показывает, что O-метилфлавон может убивать Mycobacterium tuberculosis как в активном, так и в гипоксическом состояниях — когда бактерии переходят в спящий режим из-за стресса.

Несмотря на предварительные результаты, это исследование является значительным шагом к выявлению новых терапий для ТБ. Текущие схемы лечения могут длиться от шести месяцев до двух лет для устойчивых к лекарствам штаммов, что делает болезнь трудной и дорогой в лечении.

Команда изолировала фракции из сырого экстракта африканской полыни, используя машинное обучение для корреляции химических изменений с их эффективностью против Mycobacterium tuberculosis. Они идентифицировали одно соединение, которое продемонстрировало эффективность как против активных, так и против спящих бактерий, при этом проявляя минимальную токсичность в моделях человеческих клеток.

Хотя это соединение само по себе может быть недостаточно мощным для прямого лечения, оно предоставляет основу для разработки более эффективных лекарств против ТБ.

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