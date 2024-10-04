Ученые оценили эффективность фторирования воды для профилактики кариеса

Ученые изучили исследования, проводившиеся с 70-х годов прошлого века, о пользе добавления фторида в воду. Оказалось, что пятьдесят лет назад от этой меры был эффект, а вот современный анализ указывает на то, что преимущества фторирования воды в последние десятилетия снизились.

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Группа исследователей из университетов Манчестера, Данди и Абердина изучили 157 исследований, в которых сравнивались сообщества людей, в воду которых добавляли фторид, с сообществами, в воду которых фторид не добавляли, – сообщает MedicalXpress.

Было обнаружено, что польза от фторирования воды снизилась с 70-х годов – с того периода, когда стала доступной фторированная зубная паста. Современные исследования, проведенные в странах с высоким уровнем дохода, это подтвердили.

Известно, что фторид, который добавляется во многие зубные пасты, предотвращает кариес зубов. Поэтому во многих странах его добавляют в питьевую воду для улучшения состояния полости рта – хотя не все эту меру считают целесообразной.

Поскольку большинство исследований на тему эффективности этой меры проводились более 50 лет назад, до появления фторированной зубной пасты, современные ученые дали более актуальную картину.

Они озвучили, что результаты исследований, проведенных до 1975 года, показали, что фторирование снизило количество пораженных кариесом молочных зубов в среднем на 2,1 у ребенка. Исследования после 1975 года показали, что схемы фторирования воды приводили к меньшему уменьшению кариеса молочных зубов у детей – в среднем, на 0,24.

Авторы также ссылаются на исследование LOTUS, которые провели анонимные стоматологические центры в период с 2010 по 2020 год. Людям, проживающим в районах с фторированием воды, требовалось немного меньше инвазивных стоматологических процедур, однако, существенного влияния выявлено не было.

Современные данные, резюмируют ученые, свидетельствуют о том, что преимущества фторирования воды в последние десятилетия снизились. Учитывая снижение выгоды, необходимо продумывать затраты, приемлемость, постоянный мониторинг данной меры. Тем более, фторирование не решает основные проблемы, такие как высокое потребление сахара и адекватные действия в отношении сохранения здоровья полости рта.