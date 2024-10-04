Ученые смогли объяснить появление "голосов в голове" у больных шизофренией - всему виной сбои в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PLoS Biology. "Носители шизофрении часто "слышат" звуки и голоса без наличия реальных аудиовербальных стимулов. Проведенное нами исследование показало, что подобные пациенты теряют способность различать реальность и фантазию в результате появления сбоев в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга", - объясняют ученые. Группа китайских нейрофизиологов под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Чжана Чэня обследовала группу из двух десятков больных шизофренией, из которых половина жаловалась на "голоса в голове", а вторая половина - нет. Замеры указали на различия в работе двух наборов цепочек нейронов, ответственных за моторные и сенсорные регионы мозга. Так, у части больных мозг оказался слабо способен к фильтрации сенсорной информации. До этого стало известно, что первый за 50 лет новый класс лекарств против шизофрении спасет жизни миллионов людей.