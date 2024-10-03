Российское устройство для лечения болезней мозга пройдет испытания

Учёные Саратовского государственного университета (СГУ), готовятся к клиническим испытаниям своей разработки в области светотерапии для лечения заболеваний мозга. Ранее, известная как «умная шапочка», технология была преобразована в удобную ленту, которую можно адаптировать под различные формы, такие как ободки и банданы. Профессор Оксана Семячкина-Глушковская отметила, что в данный момент устройство проходит проверку на безопасность, и осенью планируется получить документы для дальнейших испытаний.

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Специалисты из Научного медицинского центра СГУ работают над инновациями, которые помогут в лечении болезни Альцгеймера и других проблем с мозгом. Их исследования ведутся в сотрудничестве с Хуачжонским университетом науки и технологии в Китае. В университете подчеркнули, что использование лазеров в инфракрасном диапазоне позволяет стимулировать лимфатическую систему во время сна, что помогает выводить токсичные вещества из мозга. Профессор объяснила, что «при засыпании мозг становится как стиральная машина, вымывающая вредные вещества».

Клинические испытания планируются на 2025 год, и в них примут участие 30 пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Они будут находиться под наблюдением в течение десяти дней, и у них будут взяты анализы на содержание токсичных белков. Исследование уже дало обнадёживающие результаты на животных, что вселяет надежду на успешный исход и получение лицензии для использования технологии. По словам Семячкиной-Глушковской, важно не только разработать технологию, но и вывести её на рынок, что откроет новые возможности для молодых учёных.