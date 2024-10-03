Ученые выяснили, что мозг человека делит день на «главы»

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что значимая смена деятельности человека в течение дня вызывает большой сдвиг в мозговой активности. Каждое событие при этом фиксируется в мозге как отдельная «глава». Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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В ходе эксперимента ученые предложили добровольцам прослушать набор из 16 аудиозаписей, длительностью около трех-четырех минут каждая. Каждая часть повествования происходила в разных местах (в ресторане, аэропорту, продуктовом магазине и лекционной аудитории) и была связана с одной из четырех социальных ситуаций (расставание, предложение руки и сердца, деловая сделка и милая встреча). Во время прослушивания мини-историй активность мозга участников отслеживалась с помощью МРТ.

Исследователи обнаружили, что то, как мозг разделяет опыт на отдельные события, зависит от конкретных переживаний и интересов человека. Когда испытуемые слушали историю о предложении руки и сердца в ресторане, префронтальная кора их мозга структурировала повествование, разделяя его на события, связанные с ожиданием самого предложения. При этом в запоминании фигурировали события из личного опыта.

Ученые решили провести дополнительный эксперимент в попытке заставить префронтальную кору работать по-другому. Они попросили добровольцев концентрироваться не на своих ощущениях, а на конкретных событиях, таких как прибытие в ресторан, заказ блюд, прием пищи и ожидание.

Результаты показали, что мозг не просто пассивно реагирует на изменение сенсорных сигналов. Перефронтальная кора разделяет истории на отдельные фрагменты в зависимости от того, на что нужно настроиться. При прослушивании истории о расставании в аэропорту люди отчетливо разделяли прохождение паспортного контроля, подготовку к выходу на посадку и встречу.

По словам ученых, их открытие позволит лучше понять когнитивные процессы, происходящие в мозге человека.