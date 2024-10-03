Ученые предложили запретить продавать сигареты новому поколению

Ученые создали модель некурящего поколения. Выяснилось, что если молодые люди 2006-2010 года рождения не будут иметь никотиновую зависимость, то смертность от рака легких сократится на 1,2 миллиона случаев.

Исследование, проведенное учеными из Университета Сантьяго-де-Компостела, опубликованное изданием Lancet, сообщает, что создание некурящего поколения предотвратит 1,2 миллиона смертей от рака легких по всей планете.

Ученые сформировали модель, предполагающую запрет продажи табака для людей, появившихся на свет в период с 2006-го по 2010 год. Выяснилось, что это может предупредить 1,2 миллиона случаев летального исхода от рака легких к концу века.

Курение — ключевая причина предотвратимой смертности по всей планете. Это основополагающий фактор риска развития рака легких, провоцирующий более 65% случаев гибели от этого заболевания каждый год.

На текущий момент ни в одном государстве нет закона, который бы запрещал продажу табака молодым людям.

В проведенном опыте есть ограничения. Информация о заболеваемости раком легких среди никогда не куривших была ограничена. В моделировании также не было учтено использование электронных сигарет.

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