ИИ достиг человеческой точности в анализе МРТ

В исследовании, проведенном учеными Осакского метрополитенского университета, ChatGPT на GPT-4 продемонстрировал диагностические способности, сопоставимые с обученными нейрорентгенологами при оценке отчетов по МРТ опухолей мозга. Исследование включало анализ 150 предоперационных отчетов, написанных на японском языке, где ChatGPT, два сертифицированных нейрорентгенолога и три «обычных» рентгенолога предоставили дифференциальные и окончательные диагнозы.

Результаты показали, что ChatGPT достиг точности 73%, немного превысив среднюю точность нейрорентгенологов в 72% и среднюю точность рентгенологов в 68%. Примечательно, что точность ИИ повысилась до 80% при оценке отчетов нейрорентгенологов, тогда как она упала до 60% при использовании отчетов рентгенологов.

Это исследование предполагает, что большие языковые модели, такие как ChatGPT, могут служить ценными инструментами в области радиологии, повышая точность диагностики и потенциально уменьшая рабочую нагрузку медицинских специалистов. Команда планирует продолжить исследование.

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