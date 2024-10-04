Раскрыт механизм подавления стресса виноградом

Российские исследователи выяснили, что ресвератрол, один из компонентов виноградной кожуры, подавляет стресс за счет того, что он подавляет выработку гормонов стресса в печени, снижает уровень оксидантов в ее клетках и нормализует ее взаимодействия с мозгом. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Наше исследование подтверждает гипотезу о том, что между мозгом и печенью существуют молекулярные связи, которые дестабилизируются при стрессе. Это может приводить к поведенческим нарушениям, в частности повышенной тревожности. Ресвератрол позволил уменьшить ее благодаря защитному действию в отношении мозга и печени", - пояснил профессор Южно-Уральского государственного университета Вадим Цейликман, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как ресвератрол воздействует на поведение и жизнедеятельность обычных лабораторных крыс, которые длительное время жили в среде, в которой они считали, что рядом с ними находится крупный хищник в виде лисицы. Ученые отслеживали изменения в поведении грызунов и наблюдали за тем, как меняется работа их печени, мозга и других органов тела.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что длительный стресс заставлял крыс проводить на 57% меньше времени на открытых пространствах, а также он удваивал уровень активности фермента кортизонредуктазы, отвечающего за синтез гормонов стресса в клетках печени. Это также сопровождалось троекратным ростом в интенсивности окислительных реакций, связанных с разрушением белков, молекул ДНК и прочих компонентов клеток.

Все эти процессы, как обнаружили ученые, подавлялись при введении ресвератрола в организм крыс. Его инъекции привели к тому, что животные начинали в 2,5 раза чаще выходить на открытые пространства, и при этом активность кортизонредуктазы и концентрация оксидантов в клетках печени вернулась к нормальным для здоровых животных значениям.

Уменьшение концентрации глюкокортикоидов, в свою очередь, привело к нормализации работы ферментов MAO-A и MAO-B, отвечающих за расщепление дофамина, серотонина и других нейрогормонов. Активность этих белков повышается при развитии депрессии, что приводит к развитию подавленного настроения и тревожного состояния. Ресвератрол нормализует их работу путем снижения активности кортизонредуктазы в печени, что объясняет его благотворное воздействие на стресс, подытожили ученые.