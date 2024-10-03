Нейробиологи раскрыли секрет работы нейронов мозга

Нейробиологи из США выяснили, как молекула на поверхности нейронов влияет на их поведение. Исследование, опубликованное в журнале Nature, сосредоточилось на кальций-проницаемом AMPA-рецепторе (CP-AMPA), который подавляет способность некоторых нейронов сосредотачиваться на определенных внешних сигналах.

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Учёные изучали генетически модифицированных мышей и обнаружили, что CP-AMPA-рецепторы снижают избирательность нейронов, что может быть связано с расстройствами, такими как шизофрения, эпилепсия и аутизм. Исследование также показало, что мутации в белковом субъединице GluA2 AMPA-рецепторов ассоциированы с интеллектуальными нарушениями.

По словам Инги Хонг, автора исследования, эти рецепторы играют важную роль в быстром обмене информацией и формировании памяти. Ученые планируют разработать новые векторы вирусов для замены кальций-проницаемых рецепторов на непроницаемые, что может помочь в лечении расстройств, связанных с мутациями AMPA-рецепторов.