Ученые выяснили, почему фрукты в магазинах кажутся аппетитнее

Манипуляция сознанием покупателей: какую схему применяют в супермаркетах
Супермаркеты применяют креативные приемы, чтобы привлечь внимание покупателей. Одним из таких скрытых методов являются цветные сетки, которые изменяют восприятие фруктов. Ученые выяснили, по какому принципу происходит манипуляции сознанием покупателя.
Исследование, проведенное в немецком университете Гиссена, выявило явление, известное как «иллюзия конфетти». В проведенном эксперименте ученые использовали апельсины, которые были помещены в оранжевые сетки. Исследователи обнаружили, что фрукты в сетке казались более спелыми и сочными, чем на самом деле.
«Эта манипуляция потребителем не так безобидна, как может показаться. Иллюзия конфетти оказывает прямое влияние на наш мозг, манипулируя восприятием цвета. Наша визуальная система стремится к простоте и смешивает соседние оттенки, что делает фрукты более привлекательными. Однако реальность часто оказывается далека от этого соблазнительного образа», — поясняют ученые.
Сообщается, что этот метод широко распространен в супермаркетах. Производители специально помещают лимоны именно в желтые сетки, а кабачки — в зеленые. Эта оптическая иллюзия побуждает к импульсивным покупкам, передает «Московский Комсомолец».
Согласно данным аналитиков, 70 процентов покупателей в супермаркетах попадаются на различные маркетинговые уловки. «Вечерняя Москва» узнала, на что идут магазины ради прибыли и как распознать такие манипуляции.