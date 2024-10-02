Поликлиники и больницы Липецкой области начали применять ИИ

Систему на базе искусственного интеллекта при анализе флюорографических исследований пациентов стали применять 20 поликлиник и больниц Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

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"Новый сервис заработал в 20 поликлиниках и больницах области, система прорабатывает огромный объем данных и за 15 минут делает заключение с точностью 95%", - сказал Артамонов, заметив, что система не просто дает описание исследования, но и визуально показывает разными цветами все выявленные патологии.

По словам губернатора, раньше рентгенологи сами описывали любые находки, а измерения проводили с помощью подручных измерительных инструментов в программе-просмотрщике.

"Искусственный интеллект делает это автоматически с математической точностью, заключение в каждом конкретном случае составляется быстрее и вернее", - отметил Артамонов.

Он особо подчеркнул тот факт, что функции по анализу исследований, в том числе контроль за работой ИИ-систем, осуществляют специалисты высокого уровня.

"Искусственный интеллект - это лишь помощник и ассистент врача, хотя и с богатым функционалом, однако он не ставит диагноз, этим занимаются медики", - сказал Артамонов.

Губернатор назвал новую систему "хорошим подспорьем" для медиков в ежедневной работе.