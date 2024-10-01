Российские ученые создадут метод коррекции когнитивных нарушений

Директор Института биологии и биомедицины Нижнем Новгороде ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) Мария Ведунова сообщила, что ученые вуза планируют в течение пяти-шести лет создать метод коррекции когнитивных нарушений. Этот подход минимизирует последствия старения определенных областей мозга.

© Ferra.ru

Исследование займет около года, а для его внедрения в практику потребуется еще пять лет. Ведунова отметила, что старение мозга у мужчин и женщин происходит по-разному. Например, у женщин лучше сохраняются вербальные функции, в то время как у мужчин более развита пространственная ориентация.

Метод будет включать разнообразные варианты стимуляции когнитивных функций. Ученые планируют разработать целую линейку приборов и методик, которые позволят продлить когнитивное долголетие. По словам Ведуновой, применять эти методы можно будет с 35 лет, что даст возможность говорить о долговечности когнитивных способностей на протяжении значительного времени.