Медики озвучили результаты 21-часовой операции по трансплантации глаза

Несколько лет назад, после падения высоковольтного электрического кабеля, работник коммунальной службы Аарон Джеймс лишился половины лица и руки. В 2023 году ему провели первое в своем роде хирургическое вмешательство по пересадке части лица и глаза. Операция продолжалась 21 час, в ней участвовали 140 медиков. Спустя год ученые рассказали об успехах проведенной трансплантации глазного яблока.

Несмотря на то, что Аарон Джеймс не способен видеть пересаженным глазом, в нем сохраняется нормальный уровень давления и кровоток. Это само по себе является положительным результатом. Ведь при прошлых попытках трансплантации глаз животных эти показатели сильно снижались. Врачи говорят, что эта операция – основа для последующих достижений и исследований.

Операции по трансплантации лица проводились и ранее, однако, частью хирургической практики они стали не так давно. Первую частичную пересадку осуществили в 2005 году, полную – только в 2010 году. В настоящее время во всем мире было проведено всего 50 таких сложных хирургических вмешательств.

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