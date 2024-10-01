ИИ улучшил ПЦР-тесты для диагностики

Ученые Университета Флиндерса (Австралия) прогнозируют значительные улучшения в области ДНК-тестирования благодаря применению методов машинного обучения к профилированию ДНК. Исследования показали, что с помощью новых технологий можно добиться как повышения качества анализа ДНК, так и более эффективных условий циклирования ПЦР.

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По словам доктора Дункана Тейлора, участника исследования, даже небольшое улучшение в производительности ПЦР может оказать значительное влияние на количество образцов ДНК, анализируемых ежегодно, особенно в случае ухудшенных образцов. Ведущая исследование Кэтлин Макиндон отметила, что система может преодолеть проблемы, которые мешают криминалистам на протяжении десятилетий.

Кроме криминалистики, новые методы имеют потенциал для революции в других областях, таких как медицинская диагностика и экологический мониторинг. Исследование показало, что применение машинного обучения позволяет адаптировать ПЦР-процесс под различные типы образцов, что обеспечивает более надежные и быстрые результаты.

Таким образом, с внедрением «умного» ПЦР-теста можно ожидать значительного повышения качества анализа ДНК, что может улучшить процесс уголовного правосудия.