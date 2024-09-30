Ученые: вакцинация против COVID-19 укрепляет здоровье сердца

Ученые из Университета Гетеборга установили, что вакцинация против COVID-19 снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с этой инфекцией. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (ЕНJ).

© Газета.Ru

Ученые наблюдали за более чем восемью миллионами взрослых добровольцев в течение примерно двух лет — с момента начала вакцинации COVID-19 в конце 2020 года до конца 2022 года. Исследователи анализировали состояние сердечно-сосудистой системы участников после каждой вакцинации и сравнивали его с состоянием тех, кто не проходил вакцинацию.

Особое внимание уделили влиянию вакцинации на риск воспалительных заболеваний сердечной мышцы или перикарда, сердечной аритмии, сердечной недостаточности, транзиторных ишемических атак и инсультов.

Было выявлено, что в общем риск сердечно-сосудистых заболеваний у участников после завершения вакцинации был ниже на 20–30% по сравнению с невакцинированными. В то же время ученые обнаружили, что существует повышенная вероятность воспаления сердечной мышцы или перикарда в течение одной-двух недель после первой мРНК инъекции против COVID-19.

Исследователи отметили, что после первой и второй доз вакцины вероятность возникновения экстрасистол, или дополнительных сердечных сокращений, временно возрастала, особенно у пожилых и мужчин. Однако риск серьезных сердечных аритмий после вакцинации не увеличивался, а вероятность инсульта снижалась.