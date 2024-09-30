Идентифицирована таинственная субстанция, которой покрыты китайские мумии
Ученые из Китайской академии наук во главе с Цяомэй Фу идентифицировали белую субстанцию, состав которой оставался загадкой на протяжении последних двух десятилетий. Оказалось, что около 3600 лет назад тела умерших были покрыты сыром.
Как сообщает Live Science, самый древний сыр в мире оказался той субстанцией, которая на протяжении двух десятков лет озадачивала ученых. Этой субстанцией были покрыты головы и шеи мумий, найденных в Китае.
Три древние мумии были обнаружены около 20 лет назад в Синьцзяне, на северо-западе страны, в Таримской впадине. Особое внимание ученых тогда привлекла мумия молодой женщины, возраст которой оценивается в 3600 лет. Загадочное вещество тянулось вдоль ее шеи и выглядело как украшение.
Только теперь удалось выяснить, что это был сыр, как оказалось - самый древний из всех, когда-либо найденных археологами. Исследователи описали субстанцию как разновидность кефирного сыра, обнаружив в нем остатки молочнокислых бактерий, дрожжей и белков из молока жвачных животных.
Анализ ДНК показал, что таинственная субстанция содержала несколько видов бактерий и грибков, включая Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii. Последние и сегодня встречаются в кефирных сырах. Эти грибки представляют собой "симбиотические культуры", состоящие из смеси бактерий и дрожжей. Они ферментируют молоко в сыр, подобно закваске.
"Это самый древний известный образец сыра, когда-либо обнаруженный в мире, - говорит Цяомэй Фу, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. - Такие продукты питания, как сыр, чрезвычайно трудно сохранять на протяжении тысяч лет, что делает редкой и ценной возможность изучить этот сыр прямо сейчас".
Исследователи также установили, что обнаруженные в древнейшем сыре зерна L. kefiranofaciens тесно связаны с похожими грибками происхождением из Тибета.
По словам Фу, гроб женщины, на мумии которой обнаружен сыр, был плотно закрыт и захоронен в сухом климате пустыни Таримской впадины. Вероятно, поэтому сыр так хорошо сохранился. Кроме того, ученые пришли к выводу, что сыр в то время был крайне важен для жизни местного сообщества. Ведь древние погребальные практики часто включали помещение в захоронения предметов, имеющих важное значение для похороненного человека.