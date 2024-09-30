Разработана математическая модель для создания «упаковки» лекарств

Российские улучшили технологию производства лекарств с адресной доставкой

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Ученые из Южного федерального университета и Института физики Китайской академии наук разработали новую модель, которая объясняет, как формируются вирусоподобные оболочки из треугольных и квадратных ячеек. Эти аномальные структуры интересны тем, что могут не только хранить ДНК, но и взаимодействовать с различными молекулами, включая витамины и токсичные соединения. Исследование поддержано Российским научным фондом и открывает новые горизонты в области создания наноконтейнеров для доставки лекарств.

Как выяснили исследователи, большинство вирусов имеют оболочки в виде икосаэдров, составленных из треугольников. Однако новые данные показывают, что также существуют оболочки с чередующимися треугольниками и квадратами. Ученые нашли, что подобные структуры могут служить «упаковкой» для доставки важных веществ в медицине, поэтому понимание их структуры и способов сборки крайне важно для эффективного использования в будущем.

По словам Сергея Рошаля, руководителя проекта, квадратно-треугольный порядок часто встречается в квазикристаллических структурах. Для создания новой модели исследователи использовали методы многомерной кристаллографии и смоделировали 20 оболочек, которые соответствуют известным комплексам. Они отметили, что хотя квадратно-треугольные структуры могут быть неэффективны для больших оболочек, их уникальные функции делают их перспективными в таких областях, как наномедицина и синтетическая биология. Рошаль добавил, что белковые наноконтейнеры безопасны для организма, и дальнейшие исследования помогут оптимизировать их использование.