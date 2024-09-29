Новая процедура может избавить от частой боли в ушах при простуде

Воздействие радиочастотным током на носовые ветви тройничного нерва значительно смягчило симптомы хронического ринита у пациентов, включая боль в ухе и затруднение носового дыхания. Результаты клинического испытания опубликованы в Ear, Nose & Throat Journal (ENT Journal).

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Ученые протестировали новую систему для лечения хронического ринита на 80 пациентах. За ними наблюдали в течение шести месяцев. 91% участников отметили смягчение симптомов заболевания. У них стали реже появляться боль, заложенность и щелчки в ушах при простуде. Также у них значительно смягчились носовые симптомы, включая насморк и заложенность носа.

«Это первое исследование, которое показало, что нейромодуляция носовых ветвей тройничного нерва смягчает связанные с ушами симптомы хронического ринита», — заявили ученые.

До этого врач рассказал, что частое использование сосудосуживающих капель не только вызывает привыкание, но и может вызвать атрофию слизистой носа.

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