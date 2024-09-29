Бактерии во рту оказались причиной повышенного риска

Новое исследование NYU Langone Health показывает, что определенные бактерии в ротовой полости связаны с увеличением риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC) на 50%. Анализируя генетические данные о микробах из ротовой полости более чем 159,000 американцев, исследователи выявили 13 видов бактерий, связанных с 30% более высокой вероятностью развития этих видов рака. В сочетании с пятью дополнительными видами, часто встречающимися при заболеваниях десен, риск увеличивается до 50%.

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Исследование подчеркивает связь между плохим состоянием полости рта и HNSCC, группой раков, поражающих рот и горло. Статья, опубликованная в журнале JAMA Oncology, является самым масштабным исследованием подобного рода и изучает роль оральной микробиоты в риске рака.

Ведущий автор исследования Соёнг Квак предполагает, что эти бактерии могут служить биомаркерами для выявления людей с высоким риском. Соавтор Ричард Хейз подчеркивает важность поддержания хорошей гигиены полости рта, утверждая, что регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут не только предотвратить заболевания десен, но и помочь защитить от рака головы и шеи.

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