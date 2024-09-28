Обученный на эволюции ИИ начал разработку белков для лекарств

Исследователи из Техасского университета в Остине представили ИИ-модель EvoRank, использующую принципы эволюции для совершенствования белковых методов лечения и вакцин. Эта инновационная система анализирует миллионы встречающихся в природе вариаций белков, чтобы на их основе разрабатывать более эффективные и менее токсичные методы лечения в медицине.

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EvoRank представляет собой значительное достижение в области биотехнологий, поскольку помогает выявлять полезные мутации в белках, ускоряя тем самым разработку новых биотехнологических приложений, отмечают ученые. В отличие от существующих моделей, предсказывающих структуру белков, EvoRank фокусируется на оптимизации функциональности белков для конкретных целей.

Исследователи уже синтезируют вирусные белки на основе созданных ИИ конструкций, обнаруживая «неожиданные и эффективные» замены. Интеграция EvoRank в разработку лекарств может значительно снизить затраты и сократить сроки.

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