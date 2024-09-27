Найден «переключатель» артериального давления в организме

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили, что особые гены «заставляют» гладкомышечные клетки артерий вырабатывать фермент ренин, регулирующий кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

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Исследователи сосредоточились на изучении гладкомышечных клеток, выстилающих артерии мышей. Сокращаясь и расслабляясь, эти клетки помогают контролировать кровяное давление. Ученые обнаружили, что гладкомышечные клетки могут выполнять и другую функцию — вырабатывать ренин. Это расщепляющий белки фермент и эволюционно крайне важное вещество, синтез которого связан с падением артериального давления и уменьшением кровотока в почках.

Тем не менее, выстилающие артерии клетки вырабатывают этот фермент не всегда. По словам ученых, сосудистые клетки могут меняют свою идентичность, иногда «забывая» о такой способности. Исследователи определили несколько биологических механизмов, участвующих в этой трансформации. Например, идентифицировали девять генов, которые играют ключевые роли в трех биологических путях, синтеза ренина.

Эти гены ответственны за то, в какое время гладкомышечные клетки прекращают вырабатывать ренин, а также за возобновление такой способности при необходимости. Ученые отметили, что, хотя такие клетки иногда перестают вырабатывать ренин естественным путем, они остаются в состоянии готовности, чтобы снова начать действовать.

По словам исследователей, механизм запуска такого «переключателя» еще предстоит изучить. Авторы научной работы отметили, что область в геноме, ответственная за эту функцию, остается доступной для исследования даже тогда, когда ренин не вырабатывается.