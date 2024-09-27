Эксперт предупредил о возможной опасной мутации вируса птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа способен преодолеть межвидовой барьер и создать новый реассортантный (с перемешанным генетическим материалом) вирус, от которого у людей нет иммунной защиты. От реализации вируса может помочь вакцинация, об этом сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Этот вирус (птичьего гриппа) является кандидатом на то, что он может не просто преодолеть межвидовой барьер, а создать новый реассортантный вирус, от которого у нас с вами нет никакой иммунной защиты. Мы не имели возможности выработать достаточно антител на защиту от этого вируса. Поэтому сегодня идет очень строгий мониторинг за этими вирусами. Это не только для того, чтобы создать вакцины, но и для того, чтобы предотвратить возможность его преодоления межвидового барьера", - сказала Малинникова на пресс-конференции "Профилактика сезонных заболеваний в осенний период".

Она отметила, что человек, при попадании вирусов в его организм, заражается не одним вирусом, а облаком вирусов, которые могут попасть в клетку, где произойдет перемешивание генетического материала. Перемешивание же генетического материала вируса приведет к созданию нового высокопатогенного вируса.