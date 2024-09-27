В Нововоронеже в честь 60-летия АЭС открыли памятник покорителям атома

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Памятник "Покорителям атома" открыли в Нововоронеже Воронежской области в честь 60-летия Нововоронежской АЭС, передает корреспондент ТАСС.

"Этот памятник - дань тем людям, которые стояли у истоков атомной энергетики с реакторами ВВЭР. <…> Это будет украшением нашего города атомщиков, примером служения отрасли для молодого поколения", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Композиция посвящена первым ученым, заложившим основы безопасной работы реакторов ВВЭР. Прообразами для героев памятника стали Лев Голубев, Владимир Круглов и Антонина Муравьева. На скульптурной композиции ученые находятся на блочном щите управления (БЩУ) АЭС, откуда осуществляется управление всей станцией.

Инициатива создания памятника принадлежит ветеранам Нововоронежской АЭС. Работы по изготовлению памятника велись в течение 11 месяцев. Автором стал скульптор Константин Филиппов, архитектором Андрей Шипунов.

О реакторах ВВЭР и НВАЭС

ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением, представитель одной из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире. Нововоронежская АЭС - первая в мире с реакторами типа ВВЭР, пуск первого энергоблока состоялся 30 сентября 1964 года.

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 км к югу от Воронежа. Это первая в мире АЭС с реакторами типа ВВЭР. Всего на Нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. НВАЭС сооружена в четыре очереди: первая - энергоблоки №1 (ВВЭР-210 - в 1964 году), №2 (ВВЭР-365 - в 1969 году) - остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Вторая - энергоблоки №3 (в 2016 году) и №4 (ВВЭР-440 - в 1971 и 1972 годах). Третья - энергоблок №5 (ВВЭР-1000 - в 1980 году), четвертая - энергоблоки №6, №7 (ВВЭР-1200).