Ученые создали способ вернуть зрение без операции

Проблематикой занимались исследователи из Национального института глаз (США) и Чжэцзянского университета (КНР). Международная команда обнаружила инновационный способ терапии катаракты без оперативного вмешательства.

Напомним, что катаракта сопровождается появлением мутной пленки в глазах и постепенным ухудшением зрения. При этом патологией страдают как молодые, так и пожилые люди.

На новую терапию ученых “вдохновили” тринадцатиполосные суслики. Последние могут до 9 месяцев пребывать в анабиозе. Во время спячки у животных меняются характеристики хрусталиков глаз. Так, во время продолжительного сна температура их тела понижается до 4°С, что сопровождается снижением метаболизма и помутнением хрусталиков. Однако при выходе из спячки глаза вновь приходят в норму.

«Это натолкнуло нас на мысль, что у грызунов имеется особый механизм адаптации к холодовому стрессу», — сообщили исследователи.

Ключевым в этом адаптивном механизме стал белок RNF114, который уничтожает катаракту, выявляя состарившиеся клетки. В лабораториях опыты над крысами дали положительные результаты. Белок отлично справился с катарактой после процессов охлаждения и согревания.

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