Создан крупнейший банк стволовых клеток от столетних людей

Команда ученых из Бостонского университета и Медицинского центра Бостона создала крупнейшую в мире библиотеку индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs), полученных от долгожителей и их потомков. Долгожители (люди старше 100 лет) представляют собой уникальную возможность для изучения процессов старения и устойчивости к заболеваниям, так как они способны задерживать или избегать болезней, таких как рак и болезнь Альцгеймера.

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Работа опубликована в журнале Aging Cell. Ученые собрали и охарактеризовали более 100 образцов периферической крови долгожителей, изучая, как генетические факторы влияют на их устойчивость к старению и заболеваниям. Были успешно выделены высококачественные линии iPSCs, которые можно дифференцировать в любые типы клеток организма.

Ученые обнаружили, что долгожители и их потомки демонстрируют значительно более молодой биологический возраст, что открывает новые горизонты для исследований в области регенеративной медицины и старения. Эти уникальные исследования могут помочь в разработке новых терапий для максимизации здоровья и долголетия.