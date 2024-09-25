Ученые объяснили растерянность людей в стрессовых ситуациях

Учёные выяснили почему люди теряются в стрессовых ситуациях. По мнению экспертов, когда ставки слишком высоки, стресс нарушает работу нейронов, которые отвечают за контроль движений, что ведет к снижению производительности, пишет газета «Известия».

В ходе эксперимента, обезьяны выполняли задания, за которые получали вознаграждение — воду. Они справлялись лучше всего, когда приз был средним или большим, но при возможности получить «джекпот» обезьяны начинали ошибаться из-за перенапряжения.

Ученые наблюдали за активностью нейронов, связанных с подготовкой к движениям, и обнаружили, что из-за ожидания слишком большого вознаграждения мозг не мог достичь оптимального состояния, необходимого для успешного выполнения задачи.