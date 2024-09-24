Открыт способ более долгого сохранения донорских органов

Группа ученых из России нашла способ увеличения времени сохранения донорских сердец для трансплантации.

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Традиционный метод холодовой консервации ограничивает время на пересадку до 4 часов, что усложняет доставку органа в удаленные регионы. Однако предложенное решение позволяет продлить это время до 10 часов.

Изначально ученые предположили, что если извлечь сердце и легкие одновременно, сохранившийся кровоток поможет дольше поддерживать их работу. Но исследования показали, что функция легких прекращается через 6 часов, что делает методику неэффективной.

В итоге исследователи разработали новый подход с применением искусственного легкого — оксигенатора.

Эта система обеспечивает постоянную подачу кислорода в сердце во время транспортировки. Эксперименты на мини-пиге подтвердили, что сердце остается функциональным в течение 10 часов.

Центр Мешалкина уже запатентовал специальный контейнер для транспортировки сердца и планирует представить его в ближайшее время.