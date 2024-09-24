Открыт способ более долгого сохранения донорских органов

Российские ученые открыли способ более долгого сохранения донорских органов
Группа ученых из России нашла способ увеличения времени сохранения донорских сердец для трансплантации.
Традиционный метод холодовой консервации ограничивает время на пересадку до 4 часов, что усложняет доставку органа в удаленные регионы. Однако предложенное решение позволяет продлить это время до 10 часов.
Изначально ученые предположили, что если извлечь сердце и легкие одновременно, сохранившийся кровоток поможет дольше поддерживать их работу. Но исследования показали, что функция легких прекращается через 6 часов, что делает методику неэффективной.
В итоге исследователи разработали новый подход с применением искусственного легкого — оксигенатора.
Эта система обеспечивает постоянную подачу кислорода в сердце во время транспортировки. Эксперименты на мини-пиге подтвердили, что сердце остается функциональным в течение 10 часов.
Центр Мешалкина уже запатентовал специальный контейнер для транспортировки сердца и планирует представить его в ближайшее время.