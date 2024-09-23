Ученые раскрыли генетический секрет холерных бактерий

Международная группа ученых из Великобритании и Бангладеш выяснила генетические причины, из-за которых вызывающая холеру бактерия Vibrio cholerae становится опасной для жизни. Открытие поможет эффективно бороться с инфекцией. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Холера — это тяжелая диарейная болезнь, которая продолжает угрожать миллионам людей по всему миру. Ежегодно регистрируется до 4 млн случаев заболевания, из которых 143 тыс. приводят к летальным исходам. Только в Бангладеш каждый год заболевание уносит 4,5 тыс. жизней.

Vibrio cholerae эволюционирует таким образом, что инфекция становится более серьезной и ее сложнее контролировать, но до сих пор ученым не удавалось точно определить генетические факторы, лежащие в основе этих изменений.

В этом новом исследовании команда проанализировала бактериальные образцы от пациентов с холерой в шести регионах Бангладеш, собранные в период с 2015 по 2021 год. Они выявили набор уникальных генов и мутаций в самом последнем и доминирующем штамме Vibrio cholerae, ответственном за разрушительную вспышку 2022 года.

Эти генетические особенности связаны со способностью бактерий вызывать серьезные симптомы, такие как длительная диарея, сильная боль в животе, рвота и обезвоживание — симптомы, которые в тяжелых случаях могут привести к летальному исходу.

Результаты исследования также показали, что некоторые из этих болезнетворных черт пересекаются с теми, которые помогают бактериям распространяться легче.

Эти генетические факторы позволяют Vibrio cholerae выживать в кишечнике человека, делая микробы устойчивым к стрессу окружающей среды и более эффективным в вызывании заболеваний.

По словам ученых, выводы их работы способствуют более эффективной профилактике холеры и борьбе с опасной болезнью.