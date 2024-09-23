Три продукта, способные ускорить метаболизм

Ученые провели исследования и выяснили, какие три продукта помогают уменьшить процент жира в организме.

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Первым в рацион следует включить спирулину. Эта сине-зеленая водоросль богата белком, витаминами и другими полезными элементами. Эксперты отметили, что при ее употреблении людям было легче контролировать чувство голода.

Кроме того, отлично сказываются на разгоне метаболизма семена чиа. В них содержатся клетчатка, жирные кислоты и омега-3. Самым главным продуктом, который может способствовать потере веса является кимчи. Исследователи отметили, что те люди, которые включили в рацион острую капусту, значительно потеряли вес, пишет Pronews.gr.

Существует вероятность, что употребление в пищу яиц помогает женщинам сохранять высокий уровень интеллекта в пожилом возрасте. К такому предположению пришли ученые из Калифорнийского университета.

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием — атеросклерозом. Врачи назвали продукты, которые помогают снижать уровень плохого холестерина в крови.

Также ученые рассказали, какие продукты в рационе помогут укрепить сосуды и увеличить продолжительность жизни.